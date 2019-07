La Conférence des leaders de la Confédération pour la démocratie et le socialisme (Cds), composée des alliés de la gauche de Bby, se déclare par principe pour le respect du calendrier républicain. Toutefois, les alliés de gauche du Président Sall «prennent acte du report des élections locales».

La Conférence des leaders de la Confédération pour la démocratie et le socialisme (Cds) a donné sa position hier, lors d’une conférence de presse sur le report des élections locales. Les alliés de gauche du Président Sall disent être «par principe pour le respect du calendrier républicain», mais «ils prennent acte de ce report». Pape Demba Sy, leur coordonnateur, a expliqué : «Nous sommes dans un milieu où il faut prendre en compte les réalités. Il y a au niveau du dialogue politique des gens qui sont d’accord qu’ils vont reporter les Locales. Nous aussi, nous avons constaté que les Locales vont être reportées.» Cette proposition est issue des concertations du dialogue politique, mais n’a pas encore été formellement actée par le chef de l’Etat Macky Sall.

S’agissant du scandale à 10 milliards de dollars incriminant Aliou Sall, M. Sy pense que ce n’est pas normal qu’un «reportage fait par un étranger agite tout le Peuple». Le porte-parole du jour blâme l’enquête de la Bbc. «Le reportage montre des émeutes et vous êtes conscients qu’il n’y avait pas d’émeute sur le pétrole, il faut en parler. Le reportage n’a donné la parole qu’à une partie de la population, c’est un problème», dénonce-t-il. Cela, avant de souligner que «ce scandale, c’est entre une société et son représentant au pays. Et cela se fait partout. Le représentant-pays est rémunéré parce qu’il travaille pour la société». De ce point de vue-là, la Cds considère «qu’il faut distinguer les questions privées de celles nationales». Elle estime «qu’il faut laisser la justice faire son travail sur cette question et que la vérité éclate». Le chef de l’Etat avait fait diligenter une enquête à la suite des révélations de la Bbc, enquête menée par le procureur de la République Serigne Bassirou Guèye. Mais depuis avant-hier, l’opinion a été informée que des leaders de l’opposition, réunis autours d’une structure dénommée Congrès de la renaissance démocratique (Crd), a porté plainte auprès du juge pour entre autres faux et usage de faux, détournement de deniers publics contre Aliou Sall, frère du Président, son ancien employeur Frank Timis, ainsi que leur présumé complice, le Chinois Wong Joo Kwang.

La Conférence des leaders de la Confédération pour la démocratie et le socialisme(Cds) donnait hier les résultats de ses travaux issus de son séminaire tenu le 21 dernier. Les camarades de Nicolas Ndiaye de la Ligue démocratique (Ld) ont réitéré leur ancrage dans Benno bokk yaakaar. Ils participeront aux élections territoriales à venir au sein de ladite coalition. Toutefois, cela n’empêche pas aux alliés de Macky de préciser qu’ils ne sont à la remorque de personne. «Nous savons que nous ne sommes pas pareils avec tous les membres de Benno. Et ça c’est important que vous le notiez», a soutenu Pape Demba Sy. Qui a ajouté : «S’il y a des choses sur lesquelles la gauche n’est pas d’accord, elle dira qu’elle n’est pas d’accord. Et si dans le compagnonnage la gauche ne se retrouve plus, elle s’en ira. Nous nous sentons libres.»

