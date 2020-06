Une réponse « progressive et proportionnelle » ! C’est avec ses 2 adjectifs que la gendarmerie a qualifié les échauffourées nées de la manifestation non autorisée des populations pour réclamer de l’eau. Dans un communiqué la gendarmerie a donné sa version des faits.

« Le samedi 30 mai 2020, une partie de la population de la commune de Cap-Skiring a organisé une manifestation publique, occasionnant de graves troubles à l’ordre public, en dépit de l’interdiction du sous-préfet de Cabrousse.

Les manifestants ont envahi illégalement la place publique de la commune où se déroulait la distribution de l’aide alimentaire d’urgence à 08h30.

Devant des manifestants composés essentiellement de jeunes, déterminés à en découdre et opposant une violente résistance, la brigade de gendarmerie de Cap-Skiring a fait usage de la force pour rétablir l’ordre sur réquisition du sous-préfet » a précisé le document.

Détaillant leur intervention, les gendarmes estiment avoir agi dans le respect de la loi. « Faisant preuve toutefois de calme et de discernement, les commandants de brigade et du peloton spécial ont agi de façon progressive et proportionnelle, dans le cadre des dispositions de la loi 69-29 du 29 avril 1969 relative à l’état d’urgence et la loi 70-37 du 13 octobre 1970 » a-t-lit dans le document.

Le bilan de cette altercation fait état de trois (03) blessés évacués à l’hôpital de Ziguinchor du côté des manifestants, et trois (03) du côté des gendarmes de la brigade ainsi que deux (02) véhicules de l’unité endommagés. Selon la gendarmerie seize (16) manifestants interpellés pour participation à une manifestation interdite, attaque et résistance avec violences et voies de faits envers la force publique ont été par la suite relaxés sur instructions du parquet de Ziguinchor.