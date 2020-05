La radio catalane RAC1 a fait une révélation sur les tests au coronavirus effectués au sein des clubs espagnols. D’après le média, cinq joueurs ont été contrôlés positifs au Covid-19 au sein des deux premières divisions du pays. Dans le détail, trois footballeurs de Liga et deux joueurs de D2 ont été testés positifs au virus. L’identité des joueurs en question n’est pas connue. Par ailleurs, RAC1 affirme que ces tests positifs ne concernent pas l’effectif du Fc Barcelone. D’ailleurs les coéquipiers de Messi, 56 jours plus tard, ont retrouvé l’entraînement. Ils ont travaillé sur trois terrains différents du centre d’entraînement Joan Gamper durant une heure et demie.

Pour les autres cas positifs, les infos du quotidien As sont plus précises en révélant qu’un cas positif est à déplorer du côté de l’Atlético de Madrid. Il s’agit du défenseur des Colchoneros, Renan Lodi.

Le latéral brésilien est donc invité à se mettre en quarantaine (de deux semaines) chez lui. Naturellement, il ne sera pas de la partie si la Liga devait reprendre dans l’immédiat. Mais celle-ci est calée pour fin juin, d’après les révélations du coach de Leganés, Aguirre.

Mais si ces résultats se confirment, une reprise des matchs dans de bonnes conditions sanitaires sera remise en question. Et ce en dépit des déclarations de l’entraîneur de Leganés qui a affirmé que la Liga allait reprendre le 20 juin prochain. Pour le moment, les équipes ont ou s’apprêtent à effectuer leur retour à l’entraînement.

Depuis lundi, les autorités gouvernementales ont autorisé l’ouverture des centres d’entraînement des clubs. L’idée étant de procéder au dépistage massif des joueurs et membres de staff avant la reprise du football en Espagne. Ainsi, tous les joueurs sont soumis à une batterie de tests avant que le championnat ne reprenne ses droits.