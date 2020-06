Après des semaines de scepticisme avec les dégâts provoqués par la pandémie, notamment aux Etats-Unis, tous les fans de basket à travers le monde peuvent sourire. En effet, sauf retournement de situation, il y aura donc un champion Nba dans cette année 2020.

Au cours d’une réunion avec les propriétaires, le grand patron, Adam Silver, a exprimé son désir de voir les acteurs reprendre les rencontres le 31 juillet. Même si pour le moment, cette date reste à confirmer.

L’autre information de taille concerne le format de reprise où plusieurs options ont été évoquées, notamment un tournoi de qualification pour les équipes encore en lice pour les play-offs.

The Athletic et Espn s’accordent à dire qu’une reprise à 22 équipes devrait être adoptée ! Le plan serait de faire revenir les 16 franchises virtuellement qualifiées, plus les Pelicans, les Blazers, les Spurs, les Kings, les Suns et les Wizards. Chaque formation aurait un certain nombre de matchs pour boucler la saison régulière, plus potentiellement un tournoi de qualification, avant d’attaquer les Play-offs.

Avec basketsenegal