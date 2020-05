Le ministre de l’Education nationale, Mamadou Talla, a tenu ce mardi, une réunion en visioconférence avec l’ensemble des inspecteurs d’Académie, les syndicalistes du G7, les parents d’élèves et la Société civile. Il a recueilli les avis des différents acteurs et partenaires de l’école sur les modalités de reprise progressive des enseignements-apprentissages.

A cause du Covid-19, exit les longues réunions qui sont devenues virtuelles. C’est à dix heures précises que les techniciens du Simen ont fini les derniers réglages techniques. La plateforme Teams du ministère permet l’interaction du ministre de l’Education et des différents participants. La réunion en visioconférence, une alternative pour lutter contre la propagation du coronavirus, a été une occasion de faire de larges consultations avec les différents acteurs du système éducatif sur les modalités de reprise progressive des enseignements-apprentissages programmée au 2 juin prochain.

Pour rendre opérationnelle la mesure du président de la République, les différents acteurs et partenaires de l’éducation ont identifié des besoins prioritaires. La recommandation la plus partagée par les participants est la sécurisation des établissements. Pour cela, la réduction des effectifs des classes pour le respect de la distanciation sociale, la dotation en masques, gants, de gel hydro-alcoolique, de thermo-flash entre autres sont indispensables pour accompagner le processus. Le secrétaire général du Saems-Cusems, Sawrou Sène, et le coordonnateur de la Cosydep, Cheikh Mbow, après avoir salué toutes les initiatives du ministre de l’Education nationale, ont appelé à une solidarité nationale pour sauver l’année scolaire.

Bacary Badiane, président de l’Union nationale de l’association des parents d’élèves et étudiants du Sénégal (Unapees), exige la désinfection des écoles et la facilitation du transport des élèves vers leurs différents établissements. «Une reprise des enseignements-apprentissages dans un contexte de Covid 19 nécessite de larges concertations», a rappelé le ministre de l’Education nationale. C’est ainsi qu’il a annoncé la tenue d’un conseil interministériel pour assurer l’implication de tous les segments qui interviennent dans le secteur de l’éducation.

Les concertations vont se poursuivre pour l’élaboration d’une feuille de route et la validation des dates retenues provisoirement pour les évaluations des examens du Cfee, du Bfem et du Bac.

Pour rassurer les parents d’élèves, le ministre de l’Education nationale annonce que le ministère de la Santé et de l’action sociale va apprécier l’évolution de la maladie afin de pouvoir prendre toutes les mesures idoines pour une bonne poursuite des enseignements-apprentissages. M. Talla a exhorté toutes les parties prenantes à poursuivre la réflexion. Pour le niveau déconcentré, Mamadou Talla a invité les inspecteurs à privilégier les solutions locales. Pour une reprise progressive et maîtrisée des cours dans le respect des mesures édictées.