La réouverture en juin des écoles, universités et établissements d’enseignement supérieur, a fait partie de la communication du chef de l’Etat. Hier en Conseil des ministres. Le Président Macky Sall, informe le communiqué sanctionnant cette rencontre hebdomadaire du gouvernement, «a invité les ministres de l’Education, de l’Enseignement supérieur et de la Formation professionnelle, à finaliser avec l’implication de l’ensemble des acteurs de la communauté scolaire et universitaire, les modalités pratiques de reprise progressive des enseignements dans le respect strict des règles sanitaires fixées».

A propos de la lutte contre le Covid-19, Macky Sall a fait savoir «au ministre de la Santé, la nécessité de partager avec les acteurs et les populations, la nouvelle stratégie de prise en charge extra hospitalière des cas contacts du Covid-19, tout en veillant à celle des patients atteints d’autres maladies dans les hôpitaux».

La question relative à l’application du Code de la presse a été aussi évoquée par le président de la République. Ce dernier, souligne le communiqué du Conseil des ministres, «est revenu sur l’importance qu’il accorde au développement de la presse, en indiquant au ministre de la Communication l’urgence de finaliser le dispositif d’application du Code de la presse».