Lassana Kanté a été désigné par les partisans de Khalifa à Tambacounda pour défendre les couleurs du mouvement lors des prochaines joutes électorales. Ils l’ont fait savoir à l’issue de leur conclave tenu au siège du mouvement. Aminata San­karé, responsable des femmes et porte-parole du jour, a lu la résolution. «Il a été décidé de faire du camarade Lassana Kanté le candidat du mouvement lors des élections municipales et départementales prochaines», a-t-elle affirmé devant la presse. Pour­suivant, elle a souligné que ce sont les responsables des différentes coordinations de la région, à l’exception de Bakel, qui l’ont décidé.

«L’homme a fini de convaincre tout le monde par son intégrité et son engagement sans faille pour le rayonnement du mouvement. Unis, nous sommes derrière lui et lui promettons tout le soutien nécessaire pour la réussite des objectifs», a martelé Aminata Sankaré. Joint par téléphone, Kanté dira toute sa joie et soutiendra que c’est une réelle marque de confiance que ses camarades lui ont témoignée.