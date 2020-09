Les Forces de défense et de sécurité redoublent de vigilance et installent la peur dans le camp des trafiquants de drogue. Les saisies de drogue opérées par la police, la Douane et la gendarmerie et rendues publiques ont fini de démontrer combien notre pays est exposé à de nombreuses menaces dont le trafic de drogue n’est pas la moindre. Aussi, devons-nous rester sur nos gardes et contribuer à cette lutte noble de défense de la Patrie. L’édification de nouveaux cantonnements militaires entre certainement dans le cadre de la volonté ferme des autorités de relever le défi sécuritaire. Les excroissances d’un trafic aussi international que celui de la drogue laissent peu de chance de survie à certains Etats, surtout ceux dits sous-développés.