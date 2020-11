Le salon de l’énergie solaire de Fatick (Sensol), qui en est à sa troisième édition, est une belle opportunité pour les jeunes de la localité. Depuis 2018, cette manifestation qui d’année en année connait une plus grande ampleur, en plus de favoriser une alternative à la consommation d’énergie ligneuse, a été à l’origine de la création de beaucoup d’emplois. Mieux, elle a permis de générer plus de 40 millions de francs Cfa pour les jeunes entrepreneurs. La révélation est du Directeur de l’Agence régionale de développement (Ard) de Fatick, Djidiack Faye, qui s’exprimait en marge de la cérémonie d’ouverture tenue le 26 novembre.

Revenant sur l’importance de cette manifestation dont le thème de cette année est «L’énergie solaire photovoltaïque à usage productif dans la réduction de la pauvreté en milieu rural», le directeur de l’Ard, principale maîtresse d’œuvre de ce salon, a laissé entendre que cette activité permet des échanges et des rencontres sur les opportunités professionnelles portées vers la transition énergétique et le développement durable. En outre, renseigne toujours Djidiack Faye, la foire des énergies renouvelables donne aux participants l’occasion de découvrir l’offre existante d’équipements et d’infrastructures d’énergies renouvelables au Sénégal.

Les soixante-douze heures que va durer cet évènement, seront marquées par l’organisation de trois panels dont le premier va porter sur l’état des lieux du secteur de l’énergie avec un focus sur les réalisations en énergies renouvelables faites dans les régions de Fatick et Diourbel. Le deuxième panel est relatif aux solutions de financement, d’entretien et de maintenance des infrastructures solaires photovoltaïques, avec un focus sur les installations publiques. Le dernier panel sera axé sur l’entreprenariat, la formation, la recherche et les innovations sur les énergies renouvelables. A la fin du forum professionnel, il est prévu une foire de l’énergie solaire qui sera ponctuée d’animations culturelles et de présentation des produits des exposants.