A croire que les lauriers nous ont un peu trop serré la tête. A force d’entendre des louanges du monde entier sur notre gestion de la pandémie, on a cru avoir vaincu définitivement le Covid-19. Conséquence, un retour de pic qui inquiète jusqu’aux autorités officielles. Au point que Macky n’en dort plus la nuit, à l’idée de devoir reconfiner le pays. Il sait que les conséquences en seront catastrophiques, et non pas seulement pour l’économie.