Le vendredi 29 février prochain, une délégation de partenaires français sera les hôtes du département de Vélingara. C’est le fruit d’un séjour d’un mois et demi (7 décembre 2019-28 janvier 2020) que les présidents du Conseil départemental et communal de la jeunesse de Vélingara ont effectué en France avec l’appui financier et relationnel du Conseil départemental (Collectivité territoriale). Ismaïla Mané et Lassana Sambou ont rencontré en hexagone plusieurs municipalités et associations françaises d’aide au développement et/ou humanitaires. Selon Ismaïla Mané, celles qui seront dans le Fouladou en fin de semaine prochaine sont Taisen (Tous en action pour l’instruction et l’éducation au Sénégal) qui viendra pour signer avec le Conseil départemental une convention en vue de la construction d’une Mife (Maison d’insertion, de formation et d’emploi), l’Association Cœur Rose qui va organiser durant son séjour une journée de consultations gratuites, l’Association Cœur du Baobab sera également de la partie. Dans le domaine sportif, les hôtes de Ibrahima Barry, président du Conseil départemental, viendront avec un lot de matériels qu’ils vont remettre à la jeunesse sportive de la localité.

