Grand tacticien politique et orfèvre des mots, le défunt Djibo Leyti Kâ disait qu’il ne faut «jamais dire jamais en politique». En scellant leurs retrouvailles -malgré les circonstances -, Idy et Me Nafy Diop Cissé viennent de confirmer cette assertion. Après 7 ans de brouille, les deux (ex) amis se sont donné une chaude poignée de mains pour réchauffer des relations refroidies par des années d’éloignement. En rejoignant Macky, Idy se rapproche de tous ses ex-lieutenants qui ont opté pour le Sall compagnonnage en 2012.