L’Arène nationale abrite enfin son premier grand combat. Ce sera ce samedi entre Reug Reug de Thiaroye Cap Vert et le Fassois Gris 2 qui évolue sous l’ombre de son frère. Un véritable choc de titans avec comme enjeu la volonté pour chacun de ne pas goûter à l’amère goût de la défaite. On aura donc droit à un choc des invincibles aujourd’hui à l’occasion des 20 ans du promoteur Luc Nicolaï, initiateur de cette affiche.

Plus outillé sur le plan technique pour avoir été à plusieurs fois champion d’Afrique de lutte, avant d’être élu meilleur lutteur par l’Association des lutteurs, Reug Reug n’a pas eu de difficultés à réussir la transition entre lutte simple et lutte avec frappe.

Après avoir dominé Ablaye Ndiaye, Auguste et Pakala, Gris 2, considéré comme un lutteur puissant et tactique, aura sur son chemin Reug-Reug dont il voudra accrocher à son tableau de chasse. Les deux protagonistes voudront dans la même foulée battre ou égaler la performance de l’ancien «Roi des arènes» Yékini qui détient un palmarès élogieux de 19 victoires contre deux défaites et un nul pour 22 combats après une carrière qui a duré 19 ans.

ambodji@lequotidien.sn