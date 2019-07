Me Augustin Senghor, seul candidat à sa succession au poste de représentant de la zone A de l’Ufoa au Comité exécutif de la Caf, a été réélu lors d’une Assemblée générale tenue jeudi au Caire, informe l’Aps. Le président de la Fédération sénégalaise de football, élu en 2018 à Casablanca (Maroc), a bénéficié, pour sa réélection, de la confiance de ses pairs des neufs membres de la zone A de l’Ufoa. Il est réélu pour un mandat de deux ans.

Augustin Senghor est assuré, en plus de la subvention annuelle d’un million de dollars destinée à la zone A de l’Ufoa, de recevoir de la Fifa 500 000 dollars Us.

Ahmad salue le soutien financier qu’apporte la Fifa au football africain et dit être «heureux» de la décision de l’instance mondiale d’envoyer sa Secrétaire générale, Fatma Samoura, pour mener à bien la réforme du football africain.

Justement, le président de la Fifa, Gianni Infantino, a tenu à dédramatiser l’envoi de sa Secrétaire générale, ajoutant que la Caf vit «une situation de crise». «Mais elle est moindre par rapport à la situation que la Fifa a vécue à notre arrivée», a assuré Gianni Infantino. Le plus important, dit-il, est de «trouver ensemble une solution».

«La Fifa l’a réussi, et nous ne pouvons pas croiser les bras et attendre que les difficultés se règlent en Afrique avant de continuer à collaborer», assure le patron du football mondial.

Ahmad annonce par ailleurs l’arrivée à la Caf des anciens joueurs Samuel Eto’o et Didier Drogba, chargés de l’aider à réformer le football africain.