Le Comité exécutif de la Caf (Confédération africaine de football) s’est réuni ce jeudi au Caire en Egypte. Entre autres décisions prises, celles concernant le Chan 2020, l’affaire Lagardère ou encore les dates de la Can 2021.

Un communiqué officiel a sanctionné la réunion d’hier au Caire du Comité exécutif de la Caf. C’est ainsi que l’instance africaine a pris les décisions suivantes : «le règlement de la Caf sur la Sécurité et la Sûreté a été ratifié ainsi que la décision du Comité d’urgence de résilier le contrat Caf-Lagardère Sports», informe la source. Qui annonce dans la même foulée la réforme de l’arbitrage. «Le nouvel organigramme ainsi que le projet de réforme de l’administration et de l’arbitrage ont été approuvés. De même que les listes des commissions permanentes de la Caf.»

Concernant le Caf Awards 2019, il y aura de nouveaux prix. «Trois nouvelles catégories de prix pour les Caf Awards 2019 vont être attribuées, à savoir : le meilleur joueur interclubs africain, le meilleur président de club africain et un prix social de reconnaissance. Les projets sous financement du Fifa Forward pour 2020 ont été aussi approuvés.»

Concernant les compétitions, «les recommandations sur la localisation des sites d’entraînement et d’hébergement des équipes pour le Chan Cameroun 2020 et les dates de la phase finale ont été approuvées (4 au 25 avril 2020). Pour ce qui est de la Super Coupe de la Caf, elle aura lieu le 14 février à Doha, Qatar».

Le communiqué précise que «les représentants africains de la Coupe du monde des Clubs 2021 sont les trois premiers de la Ligue des Champions pour la saison 2020/2021. Les nouveaux formats des compétitions des jeunes et des femmes basés sur 12 équipes ont été approuvés». Et concernant la Can féminine 2020, un appel à la candidature sera lancé incessamment.

Vers un changement de dates de la Can 2021

Pour ce qui est de la Can 2021, en raison des conditions météorologiques, les dates de ladite compétition seront décidées conjointement par la Caf et le pays hôte.

Lors de la réunion d’hier, Fatma Samoura, Secrétaire générale de la Fifa et Déléguée générale pour l’Afrique, a présenté aux membres du Comité exécutif un aperçu de la feuille de route commune de la Fifa et de la Caf sur «les réformes en cours et qui portent sur la gestion financière, la bonne gouvernance, l’organisation efficace et professionnelle des compétitions et le développement du football africain».

A la fin de la réunion, Samuel Eto’o, Conseiller spécial du président, a été invité par Ahmad Ahmad à présenter une nouvelle proposition concernant la création de la Fondation Caf. Dans son allocution, il a déclaré : «Nous connaissons tous le rôle unique que joue le football en Afrique et la manière dont il peut unir les peuples et les pays. Je pense qu’il a le pouvoir de changer des vies. Je suis ravi d’avoir l’occasion de partager l’idée de la Fondation Caf avec les membres du Comité exécutif aujourd’hui et j’espère que vous partagez ma conviction pour cet important projet.» A la suite de sa présentation, un accord de principe a été conclu pour donner le feu vert à «une réflexion plus approfondie» sur la création de la Fondation Caf.

Notons que la 28e édition des Caf Awards se déroulera en Egypte, le 7 janvier 2020.

Avec Cafonline