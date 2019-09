Nos élites ne travaillent pas. Elles sont toujours sur la place publique (plateaux de télé, studios de radio, surfaces rédactionnelles de journaux, réseaux sociaux et plateformes d’information) à ne faire que du verbiage. Ainsi, à longueur d’ondes et de colonnes, chacun cherche à montrer à l’autre qu’il en sait mieux que lui dans divers domaines qui rythment la vie de cette jeune Nation. Résultats : on ne fait que bavarder tout le temps, on ne travaille pas et nos réveils sont brusques et brutaux. Et quand le bas Peuple s’interroge, les autorités ne sont pas en mesure de trouver des réponses idoines aux interpellations qui leur sont faites, parce qu’elles ont épousé depuis belle lurette… Mme Démission. Pas de réponse adéquate aux catastrophes : accidents de tous types et foudre.