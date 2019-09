Le dossier Neymar a animé le clair du mercato estival du Paris Saint-Germain. Annoncé de retour au Barça, le Brésilien n’a finalement pas quitté le club de la capitale. C’est vrai que les exigences financières des décideurs du Psg ne laissaient prévoir aucune issue favorable pour le Barça, où Neymar voulait retourner, pas plus que pour le Real Madrid, qui avait cru pouvoir profiter de l’incapacité des Barcelonais à boucler l’affaire. Le mercato estival terminé, Neymar reste donc avec le Psg.

Un départ de Neymar du Psg en janvier ?

Mais alors qu’on croyait que le dossier ne serait relancé qu’à l’été prochain, une nouvelle information vient d’être divulguée, qui fait l’effet d’une bombe. Selon Tuttosport, le Psg ne veut plus conserver Neymar jusqu’à la fin de la saison. Agacés par «quatre mois de cohabitation forcée», Nasser Al-Khelaifi et son staff auraient pris la décision de vendre Neymar dès le mercato de janvier.

Le tout est désormais de savoir si ce sera au Barça, qu’on sait être la destination privilégiée par la star brésilienne, ou au Real Madrid, dont France Football fait part de l’intérêt toujours d’actualité pour Neymar.

Le Real Madrid à l’affut

Du coup, le prochain mercato hivernal est vivement attendu. En effet, personne n’est dupe : ce n’est que partie remise. Lors du prochain round du dossier, le Real Madrid serait prêt même avant le Barça. En effet, les recruteurs madrilènes pourraient se montrer plus rapides que leurs homologues barcelonais. France Football confirme en annonçant que le Real Madrid, constamment en contact avec le père et agent de Neymar lors du mercato estival, avait bien réservé une colossale enveloppe de 155 millions d’euros pour l’attirer.

Une somme que Florentino Perez et son staff auraient mise de côté et injecterait dans l’affaire dès les premiers moments de la prochaine occasion ? Il ne faut pas exclure que les Merengues se préparent déjà afin d’être les premiers sur la piste menant à la star du Psg lors du prochain mercato estival.