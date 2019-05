Un nouveau chapitre du livre sur le futur de Neymar s’ouvre. Bien que les médias français assurent que le brésilien n’a pas l’intention de quitter le Psg, à Barcelone ce mardi, on affirme le contraire.

En effet, selon les affirmations du journaliste Gerard Moreno sur la radio espagnole ‘RAC1’ ce mardi après-midi, Barcelone et le Psg auraient commencé les négociations concernant un éventuel retour de Neymar Jr. au Camp Nou.

Ce potentiel retour viendrait également inclure Ousmane Dembélé dans l’opération. Même si le club se dit confiant de l’explosion de l’attaquant français, il reste tout de même prêt à écouter des offres.

Lors de l’été 2017, Neymar avait fait son arrivée au sein de la capitale française. Son transfert, d’une valeur de 222 millions d’euros, avait beaucoup fait parler. Il était alors devenu le footballeur le plus cher de l’histoire.

De plus, que celui-ci possède de grands amis au sein du vestiaire est un fait connu : Leo Messi, Luis Suárez ou encore Gerard Piqué sont des joueurs dont les noms sont évoqués par le média. Et ce n’est pas la première fois que les intentions de retour de la star brésilienne courent sur la toile. Messi quant à lui, mise plutôt sur le retour de son ami Neymar au détriment de Griezmann.

Valverde vers la sortie, Martinez annoncé

Toujours selon les informations de ‘RAC1’, le Fc Barcelone devrait annoncer dans les prochaines heures le départ de Ernesto Valverde du poste d’entraîneur du club, après une fin de saison compliquée. Si l’adieu de l’entraîneur n’est toujours pas officiel pour le moment, plusieurs noms se font déjà entendre dans la presse espagnole comme possibles remplaçants pour diriger le banc des blaugranas. Et le favori semble pour le moment être Roberto Martinez, l’actuel sélectionneur de la Belgique, qui devra d’abord quitter ses fonctions en Belgique avant de répondre à un possible appel de Josep Maria Bartomeu.