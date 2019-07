Dans son édition du 11 juillet, le quotidien arabophone Al Massae jette un pavé dans la mare en publiant les salaires du staff technique des Lions de l’Atlas du Maroc. On apprend ainsi que Hervé Renard, lui, percevrait chaque mois 120 000 euros (et non 80 000 euros) de la part de la Fédération royale marocaine de football. Soit 78 millions Cfa. Il coiffe ainsi au poteau Javier Aguirre, l’entraîneur mexicain de l’Egypte qui selon Jeune Afrique touche 108 000 euros soit 70 millions Cfa. Après suivent le Néerlandais Clarence Seedorf, sélectionneur du Cameroun (96 000 euros), l’Ecossais Stuart Baxter, coach des Bafana Bafana sud-africains (62 300 euros) ou l’Algérien Djamel Bemadi (50 000 euros).

Le staff marocain le mieux payé du continent

Nos confrères d’Al Massae expliquent que la rémunération de Renard n’englobe pas les frais de déplacement et du loyer. Grâce à ce niveau de salaires, le staff marocain (205 000 euros) est le mieux payé à l’échelle du continent. En effet, Patrice Beaumelle, l’adjoint du sélectionneur Hervé Renard avait, durant la Can, le 4e meilleur salaire de la compétition en comparaison avec les autres entraîneurs.

Beaumelle toucherait ainsi 55 000 euros mensuellement, soit mieux que Djamel Belmadi le coach de l’Algérie qui a sorti ce jeudi la Côte d’Ivoire en quart de finale de la Can, et crédité d’une rémunération de 50 000 euros.

Pour sa part, l’ancien international marocain, Mustapha Hadji, second adjoint de Hervé Renard, a un salaire de 30 000 euros mensuellement, ce qui le place au 8e rang des plus grosses rémunérations de la compétition, aux côtés de Paul Putt, le sélectionneur de la Guinée.

Dans le dernier rapport financier de la Fédé marocaine, on relève que tous les staffs techniques des Equipes nationales et des Directions techniques coûtent annuellement quelque 87 millions de dirhams. En plus, les stages de préparation et les déplacements des équipes nationales pèsent plus de 21 millions de dirhams chaque année, dont 7,5 millions de dirhams pour les poulains de Hervé Renard, selon le quotidien Al Massae.

Renard : «Je suis toujours sous contrat avec la Fédération»

Les amateurs des Lions de l’Atlas se sont enflammés sur les réseaux sociaux après que la chaine Arryadia a annoncé sur Twitter une démission imminente de Hervé Renard de son poste de sélectionneur national.

Contacté par Médias24 ce mardi 9 juillet après-midi, le double champion d’Afrique n’a pas hésité à réagir à cette annonce et a précisé: «Je suis à ce jour toujours sous contrat avec la Fédération royale marocaine de football.»

Tout cela ne ressemble-t-il pas à une partie de poker menteur entre le sélectionneur et la Fédé qui serait en train de négocier les conditions de son départ. Pour rappel, le contrat qui lie Hervé Renard à la Fédé court jusqu’en juin 2022.