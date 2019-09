Enorme surprise avec Lionel Messi qui a été désigné The Best, récompensant le meilleur joueur de l’année. L’Argentin a été sacré devant Virgil Van Dijk et Cristiano Ronaldo.

Comme il est de coutume, la Fifa a dévoilé les votes des capitaines notamment celui de Lionel Messi le vainqueur. Et autre surprise : le capitaine de la sélection argentine a offert sa voix à… Sadio Mané (première position : 5 points). La Pulga a ensuite désigné son rival Cristiano Ronaldo en deuxième position. Enfin, il a placé son nouveau coéquipier De Jong à la troisième place. Sans commentaire.

Afriquesports