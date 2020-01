Bouna Sarr est dragué par la Guinée qui souhaite lui faire porter le maillot du Syli National. Didier Six, entraîneur de la sélection guinéenne, s’est lui-même chargé de convaincre le Marseillais. Le technicien français a en effet rencontré Sarr samedi en marge du match contre Angers (0-0). Sauf que le joueur de 27 ans préfère rejoindre les Lions du Sénégal. Selon les informations de La Provence, le binational a promis à Didier Six de réfléchir à sa proposition. Entre le Syli National et les Lions, son cœur balance, bien que le Marseillais préférerait actuellement l’équipe entraînée par Aliou Cissé, selon le média français. Sarr prêt à revenir sur sa décision et jouer pour le Sénégal même s’il avait une première fois refusé la proposition de Cissé en privilégiant les Bleus.