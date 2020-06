Les femmes du département de Fatick veulent jouer pleinement leur partition dans la croisade contre le Covid-19. C’est ainsi que dans le cadre du projet «Une femme 100 masques» initié par le ministère de la Femme, de la famille et du genre, elles ont, sous la houlette de la maire de Diarrère, Thérèse Faye Diouf, réussi à collecter quelque 20 mille masques (19 mille 330 plus précisément) qu’elles ont remis au gouverneur Seynabou Guèye, samedi dernier. Selon l’édile de Diarrère, point focal régional dudit projet à Fatick, la collecte d’autant de masques a été en grande partie possible grâce au soutien de pas mal de responsables politiques du département de Fatick, en plus bien sûr de la contribution des femmes elles-mêmes.

En procédant à la réception de ce matériel, Mme le gouverneur a vivement salué cette initiative qui, selon elle, entre dans le cadre du programme de résilience économique et sociale cher au Président Macky Sall et met en avant un des gestes barrières, en l’occurrence le port du masque. Par ailleurs, Seynabou Guèye a dit espérer que ce geste puisse inspirer d’autres bonnes volontés qui contribueraient ainsi à faire face à la pandémie du Covid-19.