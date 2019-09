L’ancien président du Zimbabwe, Robert Mugabe, alias “Comrade Bob”, s’est éteint à l’âge de 95 ans. L’ancien président zimbabwéen Robert Mugabe, de 1980 à 2017, est décédé à l’âge de 95 ans, a annoncé, vendredi 6 septembre 2019, l’actuel chef de l’État, Emmerson Mnangagwa. “C’est avec la plus grande tristesse que j’annonce le décès du père fondateur du Zimbabwe et de l’ancien président, le commandant Robert Mugabe”, a-t-il déclaré dans un tweet.

It is with the utmost sadness that I announce the passing on of Zimbabwe’s founding father and former President, Cde Robert Mugabe (1/2)

— President of Zimbabwe (@edmnangagwa) September 6, 2019