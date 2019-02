Le candidat de la coalition présidentielle a obtenu plus de la majorité des suffrages exprimés, d’après les résultats de la Commission départementale de recensement des votes (Cdrv) affichés lundi au Tribunal départemental de Rufisque. Le candidat Macky Sall a obtenu 100 mille 632 voix sur les 184 mille 147 suffrages valablement exprimés, soit un pourcentage de 54,6%. Il faut dire que Benno bokk yaakaar (Bby) a remporté le scrutin dans tous les 498 bureaux de vote du département. Le meilleur résultat est à l’actif de la commune de Yène où la coalition présidentielle a glané 64,1% et le plus faible revient à la commune de Sendou avec 34,9%. Les yeux étaient en effet braqués sur cette commune suite au soutien affiché par Seydi Diamil Sy au candidat du Parti de l’unité et du rassemblement (Pur). Le marabout qui compte beaucoup de sympathisants dans la commune fait toujours de bons scores dans cette localité. Sendou et Yène sont d’ailleurs les seules localités où le candidat El Hadj Sall vient en 2ème position. A l’échelle départementale, le candidat du Pur est arrivé en 4ème position avec 16 mille 164 voix, soit 8,7 %, devant Madické Niang crédité de 2 273 voix, soit 1,23% de l’électorat. Le candidat Idrissa Seck est à la 2ème place avec un score de 34 mille 892 voix, soit 18,7%. Il est talonné par le candidat de la coalition Sonko Président avec 30 mille 186 électeurs qui l’ont choisi sur les cinq candidats. 255 mille 630 électeurs étaient appelés à voter ce 24 février. Et parmi eux, 185 mille 295 l’ont fait, soit un taux de participation de 72%.