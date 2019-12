Les festivités du cinquantenaire du club mythique de Rufisque, le Saltigué, ont démarré mercredi dans la vieille cité. Il s’agira, durant un mois de festivités, ponctuées par des animations sportives et culturelles, de se souvenir des dirigeants et pratiquants ayant porté haut le flambeau du club, mais surtout de se projeter sur le futur. Le président du club, Mamadou Cora Fall, l’a fait savoir lors du point de presse tenu à l’occasion pour lancer l’événement. «Le Saltigué a été lancé en 1969 avec la réforme Lamine Diack. Il a remporté la Coupe du Sénégal en 1977 en sénior, en cadet et junior en 1978 et 1979. Par la suite, l’équipe s’est muée en club pluridisciplinaire avec de nombreux trophées remportés en handball, athlétisme et en basket. Que ce soit les filles ou les garçons, nous sommes parvenus à atteindre la 1ère division», a noté le président Cora Fall. Aujourd’hui même si dans les autres disciplines le club traditionnel parvient à faire des résultats, le football qui était la discipline phare vit des moments difficiles. L’équipe joue en fait au championnat régional. «On voit aujourd’hui que beaucoup de clubs traditionnels éprouvent de gros problèmes et d’autres à l’image du Dial Diop club de Dakar ont disparu. Nous ne voulons pas finir ainsi et c’est pourquoi des réflexions approfondies vont avoir lieu durant les festivités pour donner une nouvelle orientation au Saltigué», a fait savoir le président du club, mettant à ce sujet l’accent sur la recherche de moyens pour l’autonomiser. «Un club ne peut pas continuer à dépendre de la poche d’une personne et l’objectif est de trouver des partenaires et sponsors», a-t-il fait savoir en rappelant que le Saltigué est l’un des premiers clubs à avoir décroché un sponsoring. «Entre le milieu et la fin des années 80, on avait un partenaire suisse qui nous donnait 20 millions de francs par an en plus d’un car», a-t-il rappelé. «Nous sommes en train de démarcher des sponsors et c’est presque acquis. Nous allons nous pencher davantage sur la recherche de moyens lors du panel de mercredi prochain parce que l’objectif c’est de faire du Saltigué un club moderne qui brille dans toutes les disciplines.» Un match de gala entre anciens du Saltigué des années 80 et des anciens de leur génération en provenance de Dakar et d’autres régions du pays se tient dimanche au stade Ngalandou dans le cadre des festivités.