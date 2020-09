Activer les leviers communautaires pour une meilleure riposte face à la pandémie du Covid 19. C’est le défi que s’est lancé le Conseil des notables lébous (Cnl) à travers l’initiative dénommée «Nafi Jogg». Le lancement a eu lieu le week-end en marge de l’inauguration du siège du Cnl implanté à Rufisque. «Malgré les efforts consentis par l’Etat, la pandémie est toujours là et il faut un engagement de tous pour pouvoir la vaincre. Pour ce faire, à notre niveau, nous allons nous déployer au niveau du grand Cap Vert et au niveau national dans cette initiative pour jouer notre partition aux côtés des autorités», a assuré El Hadj Malick Ngom, grand Saltigué du Cap Vert lors de la cérémonie présidée par les ministres Seydou Guèye et Ismaïla Madior Fall. «Nous allons aussi mettre à contribution les délégués de quartier, les conseils de quartier, les associations sportives et culturelles, les marraines de quartier pour un changement de comportement face à la prolifération des cas communautaires», a poursuivi le notable.

Il a fait savoir que l’initiative «Nafi Jogg» va s’étendre au-delà même du Cap Vert, fief naturel de la collectivité léboue. «Nous allons faire une tournée à travers le pays pour rencontrer les dignitaires des autres organisations coutumières pour une meilleure coordination de l’initiative que nous espérons va apporter des résultats satisfaisants», a-t-il expliqué. A ce sujet d’ailleurs, une délégation du Cnl, conduite par son président Maodo Malick Ngom, séjourne depuis mardi au royaume du Sine pour s’entretenir avec les chefs coutumiers sérères.

Des actions à mener dans le département de Rufisque, le Cnl compte constituer des brigades dans les 12 collectivités territoriales. Ismaïla Madior Fall s’est réjoui de l’initiative portée par les dignitaires lébous rappelant en ce sens le poids du coutumier dans la vie de notre Nation. Il a dans cette dynamique donné son engagement à accompagner l’initiative.