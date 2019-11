La Maison des handicapés a reçu le week-end, un lot de fauteuils roulants neufs. Un geste salutaire mais qui ne résout pas la question de l’appareillage à laquelle sont confrontées les personnes handicapées de Rufis­que. «Nous adressons nos vifs remerciements à la donatrice suite à son action de haute portée. Les fauteuils roulants ne vont passer la nuit au siège car ils vont immédiatement être distribués. Nous avons une demande assez forte en fauteuil et chaque fois que nous en recevons nous servons les premiers sur la liste. Beaucoup de personnes handicapées ici n’ont pas d’appareil pour pouvoir se déplacer», a ainsi noté Ndèye Seny Sène, la représentante de la Maison des handicapés lors de la réception du matériel. Elle a d’ailleurs appelé à une plus grande assistance de la Maison des handicapés dont les pensionnaires s’activent dans plusieurs secteurs d’activités allant de la transformation des fruits et céréales locales à la teinture et la couture. «C’est un matériel composé de 11 fauteuils roulants manuels pour enfants et adultes, une poussette canne pour enfant de moins de 12 ans, un verticaliseur, des cales pieds et un fauteuil roulant électrique tout terrain», a fait savoir la donatrice Seynabou Ndiour. Elle a fait savoir que seuls les fauteuils roulants manuels reviennent à la Maison des handicapés et le reste est destiné à une structure de santé à définir avec les autorités. Résidant en France depuis 24 ans, la donatrice est membre d’une une fédération d’associations qui gère près de 1200 établissements pour tout handicap dans toute la France. «Je suis depuis 18 ans dans le milieu social et médico-social c’est pourquoi j’ai songé à faire ce geste pour ma ville grâce notamment au soutien d’une association à Dijon», a-t-elle fait savoir. Elle a promis d’accompagner la Maison des handicapés à travers des partenariats avec d’autres associations en France, sa terre d’accueil.

abndiaye@lequotidien.sn