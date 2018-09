Le Parti pour le progrès et la citoyenneté (Ppc) n’est pas en reste dans la campagne de parrainage de la candidature du Président Macky Sall. Sous la direction de son Secrétaire général, les membres du parti de feu Me Mbaye Jacques Diop se sont réunis en Bureau politique élargi au Cnfa. «C’est pour féliciter les militants pour la grande mobilisation du 11 septembre en la mémoire du fondateur du parti mais aussi pour engager les différents responsables à se remobiliser et à faire le suivi du parrainage dans tous les quartiers», a fait savoir Seydou Diouf, non sans étaler les résultats obtenus dans la campagne de parrainage. «Aujourd’hui, nous en sommes à 5000 signatures collectées entre Rufisque et Bargny. Et l’objectif du Ppc, c’est de déposer sur la table 10 000 signatures avant la fin du mois de septembre», a-t-il poursuivi. «Le Ppc est un parti d’envergure nationale. D’ailleurs, j’étais à Sédhiou pour installer une section départementale mais comme Rufisque est notre base affective et que l’on enregistre de jour en jour l’adhésion de nouveaux militants, nous sommes sûrs d’atteindre ce nombre qu’on s’est fixé», a-t-il encore dit. Le Ppc ne compte pas se limiter seulement à parrainer le candidat Sall. «Nous allons organiser une manifestation populaire d’investiture de notre candidat dans le cadre de la coalition Défar sa rew qui regroupe sept partis et que présidait Me Mbaye Jacques Diop. J’en ai discuté avec le chef de l’Etat et la date sera bientôt connue», a annoncé Seydou Diouf.

