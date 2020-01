Ce n’est pas que sur les aires de jeu que l’actuel leader de la Ligue 1 fait de bons matchs. L’équipe de Teungueth Fc s’est bellement illustrée ce jeudi avec la remise d’un lot d’accessoires pour la pédiatrie de l’hôpital Youssou Mbargane Diop de Rufisque. La délégation des joueurs, accompagnée du coach Youssouf Dabo et du directeur sportif Alassane Dia, a ainsi essuyé les chaleureux remerciements du personnel de la structure sanitaire au nom du directeur Cheikh Mbacké Guèye qui a prié pour «des victoires dans toutes les compétitions auxquelles l’équipe est engagée» ainsi qu’une carrière pleine pour les footballeurs. «C’est la collecte des prélèvements financiers suite à des infractions commises par les joueurs comme le retard à l’entraînement, l’utilisation du cellulaire au regroupement et autres. Nous y avons joint une participation financière de chacun des joueurs pour pouvoir faire ce geste», a relevé le capitaine El Moutarou Baldé. Badou Dia, membre du staff, a fait savoir que 350 mille francs ont été mobilisés pour arriver au geste des joueurs. Matériels de pesage, perfusions pour nouveau-né et autres ont été remis à la pédiatrie. «Ça fait toujours plaisir de voir ses joueurs agir de la sorte dans un autre domaine que le football», s’est réjoui le coach Youssouf Dabo, invraisemblablement à l’origine de cet acte. On se rappelle en fait que durant son passage au Stade de Mbour, c’était devenu une routine de voir la pouponnière de la localité bénéficier de dons de la part des joueurs du club. Aujourd’hui, c’est à Rufisque que ce genre d’initiatives se poursuit. Autant dire que le meilleur coach de l’année, selon l’Anps, est celui de l’humanitaire.

abndiaye@lequotidien.sn