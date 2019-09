C’est la grande surprise de la soirée. On attendait tous le sacre de Virgil van Dijk pour le trophée de meilleur joueur de l’année 2019 de la Fifa. Tout portait à croire que le défenseur hollandais allait soulever ce nouveau trophée, lui qui vient de recevoir le prix de meilleur joueur par l’Uefa. Les votes ont finalement débouché sur une grande surprise puisque c’est Lionel Messi qui a remporté le trophée devant le joueur de Liverpool et Cristiano Ronaldo.

Une saison ­com­pliquée pour Messi mais…

L’Argentin a pourtant connu une saison un peu compliquée, pas tant sur le plan personnel, mais davantage sur l’aspect collectif. Malgré ses 51 buts et 22 passes décisives en 50 matchs avec la tunique blaugrana, il n’a remporté que la Liga. En Ligue des Champions, il a vécu une véritable humiliation face à Liverpool en demi-finale. Il est sorti au même stade de la compétition lors de la Copa America avec l’Argentine. La Pulga n’en a cure et savoure, surtout que ses enfants étaient présents dans la salle.

Messi relance la course au Ballon d’Or

«Merci beaucoup de m’avoir remis ce trophée. Je suis très heureux mais pour moi les récompenses sont collectives et pas individuelles. Ça reste tout de même particulier pour moi car deux de mes trois fils sont là et c’est la première fois. Les voir ici ce soir profiter de ce moment c’est unique», s’est exprimé l’Argentin devant l’assemblée, une fois le trophée en main.

Le trophée ayant été créé en 2016 seulement, c’est la première fois que Lionel Messi remporte ce prix. Il succède à Luka Modric et Cristiano Ronaldo, lauréat en 2017 et 2016. Van Dijk va devoir lui attendre au moins une saison supplémentaire pour soulever ce trophée. L’international néerlandais de 28 ans sort pourtant d’une saison exceptionnelle avec une victoire en Ligue des Champions sous le maillot de Liverpool, et un trophée de meilleur joueur de Premier League. Cette surprise ce soir offre un peu de plus d’incertitudes pour le Ballon d’Or qui sera remis dans quelques semaines.

Mané et Salah out, Alisson et Klopp in

Parmi les prix attendus de pied ferme par les fans, celui de gardien de l’année 2019. Trois nominés avaient été retenus : Alisson (Liverpool), son compatriote Ederson (Manchester City) et Marc-André ter Stegen (Fc Barcelone).

Au final, c’est le portier des Reds qui a été élu devant les deux autres. Il faut dire qu’il sort d’une grosse saison, avec des prestations impériales en Ligue des Champions mais aussi en championnat qui ont évité bien des contre-performances à son équipe.

Chez les entraîneurs, Jürgen Klopp élu entraîneur de l’année. Trois techniciens étaient en lice et tous officient en Premier League. Tout se jouait donc entre Pep Guardiola, Mauricio Pochet­tino et Jürgen Klopp. L’en­traîneur allemand de Liver­pool a rem­porté la Ligue des Cham­pions et la Supercoupe 2019.

Révélation : Messi a voté pour Sadio Mané

Enorme surprise avec Lionel Messi qui a été désigné The Best, récompensant le meilleur joueur de l’année. L’Argentin a été sacré devant Virgil Van Dijk et Cristiano Ronaldo.

Comme il est de coutume, la Fifa a dévoilé les votes des capitaines notamment celui de Lionel Messi le vainqueur. Et autre surprise : le capitaine de la sélection argentine a offert sa voix à… Sadio Mané (première position : 5 points). La Pulga a ensuite désigné son rival Cristiano Ronaldo en deuxième position. Enfin, il a placé son nouveau coéquipier De Jong à la troisième place. Sans commentaire.

Afriquesports Avec Footmercato