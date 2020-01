«Je suis très ému. J’aime le football. Je suis très heureux et en même temps fier d’avoir gagné ce prix. Je voudrais remercier ma famille, surtout mon oncle qui est avec moi aujourd’hui. J’aimerais aussi remercier tout le Peuple égyptien qui m’a beaucoup soutenu. Ça me fait plaisir et aussi mon entraîneur qui est là, mon Equipe nationale, toute la Fédération sénégalaise de football, l’équipe de Liverpool et tout le personnel. C’est un grand jour pour moi. Je suis très ému. Je ne sais pas qu’est-ce que je dois dire. Mais je voudrais remercier tout le Peuple sénégalais parce qu’il m’a toujours soutenu, poussé et encouragé, mon village aussi. Je viens d’un milieu très démuni, d’un petit village, Bambali. Je sais qu’ils sont en train de suivre à la télévision. Je remercie tous mes amis. Encore une fois, je suis très heureux d’avoir gagné ce prix. Ça n’a pas été facile, mais je l’avais promis aux Sénégalais l’année dernière. Je leur ai dit que inchallah, je vais gagner ce trophée et on l’a fait ensemble. Voilà, c’est ça la vie. Il faut rêver, toujours y croire. Je n’ai même pas les mots. Je suis tellement fier. Je suis vraiment content encore une fois de plus. Bonne soirée à tous !»