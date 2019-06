Absent contre la Tanzanie, Sadio Mané annonce son retour contre l’Algérie ce jeudi. Et l’attaquant des Lions n’y va pas par quatre chemins en lançant cette phrase : «Je suis prêt.»

Présent hier lors du galop des Lions, Sadio Mané est revenu avec la presse à la fin de la séance sur la victoire des Lions face à la Tanzanie. «La victoire contre la Tanzanie était méritée. On a dominé tout le match. On s’est créé pas mal d’occasions. On a vu une belle équipe sénégalaise qui était bien en place. L’équipe était prête physiquement. On méritait vraiment de gagner ce match et on l’a fait», s’est félicité le meneur de jeu des Lions. Avant d’entrer dans le vif du sujet concernant le prochain match contre l’Algérie, considéré comme la «finale» du Groupe C avec comme enjeu la première place.

«Pour ce qui est du match contre l’Algérie, on va bien le préparer. On sait que ça ne sera pas facile, mais tout est possible avec le Sénégal. On va essayer de tout faire pour gagner. L’Algérie est une bonne équipe qui joue bien au ballon. J’ai suivi la première mi-temps de leur match. Je crois que ça va être un bon match.»

Une confiance qui s’explique, selon lui, par le bon esprit qui anime le groupe. «Nous sommes des footballeurs, on s’apprécie bien. On a de très bonnes relations. On se retrouvera au terrain pour se faire plaisir et surtout gagner.»

Quid de sa forme actuelle ? «Sur le plan personnel, comme je l’ai toujours dit, je ne suis pas le seul joueur de cette équipe. On est tous attendus. J’espère débloquer mon compteur buts dès ce match contre l’Algérie. Je suis prêt pour entrer dans la compétition, je suis prêt pour jouer l’Algérie.»

Avant de terminer, Sadio Mané lance un appel de soutien aux Sénégalais. «Au Peuple sénégalais, on leur dit simplement que ça ne sera pas facile, mais qu’ils continuent de prier pour nous. Notre objectif reste la coupe. On a besoin de tout le monde, même les petits enfants. On compte sur le soutien de tout le monde.»

Belmadi et Cissé se respectent Côté algérien, leur coach reconnait aussi que ce ne sera pas facile. «On s’attend à un match difficile face au Sénégal, le favori du tournoi», dira Djamel Belmadi, à l’issue du match contre le Kenya. Une rencontre très attendue par de nombreux observateurs qui le qualifie déjà d’une «finale» avant l’heure. Surtout que le vainqueur du match va assurer sa qualification au prochain tour, mais également occupé la tête du classement avant la dernière journée prévue le 1er juillet.

Avec le même respect dû à un ami avec qui il a grandi à Paris, le sélectionneur des Lions, Aliou Cissé, reconnait la qualité de l’Equipe algérienne. «L’Algérie est un adversaire de qualité, mais nous aussi. Nous travaillons dur. Je n’ai pas pour habitude de parler de l’adversaire. La philosophie que je veux transmettre à mes joueurs, c’est de ne jamais penser au prochain match. L’Algérie, on a toute la semaine pour y penser et nous seront prêts le jour J», a-t-il rassuré.

