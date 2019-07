La Coupe d’Afrique des nations édition 2019 est loin d’être un échec. C’est du moins l’avis du meneur de jeu des Lions, Sadio Mané. La star Sénégalaise qui est en vacances à Dakar depuis son retour en Egypte, a rallié Ziguinchor sa ville natale mercredi matin, informe wiwsport.

Interrogé sur le parcours de l’Equipe nationale du Sénégal, l’attaquant des Reds avoue que la participation de l’équipe à la Can 2019 en Egypte est loin d’être un échec. «Je ne pense pas que c’est une coupe d’Afrique ratée. Il ne faut pas confondre rater et perdre un match, une finale. Il faut aussi comprendre les joueurs», a-t-il soutenu. Avant de poursuivre : «bien sûr qu’on voulait gagner la Can, car on est allés jusqu’en finale. Mais il ne faut pas, non plus, exagérer et dire que c’est complètement raté, parce que le mot est un peu exagéré. Bien sûr que notre rêve était de la gagner, mais ce n’est pas un échec», a-t-il indiqué. Notons que son coéquipier, Krépin Diatta, avait aussi fait le même trajet pour aller saluer ses parents.

Koulibaly accueilli comme un roi à Saint-Dié-des-Vosges

On annonce aussi que Kalidou Koulibaly est aussi rentré dans sa ville natale. Originaire de Saint-Dié-des-Vosges, une commune française, le défenseur sénégalais a été accueilli comme un roi !