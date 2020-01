Enfin est on tenté de dire ! La saison incroyable de Sadio Mané de 2018 est sanctionnée du titre de Caf Ballon d’or. En effet, ayant raté le Fifa meilleur joueur et le Ballon d’or de France Football, Sadio Mané a été sacré meilleur joueur africain de l’année. Après El Hadji Ousseynou Diouf, le natif de Bambali est le deuxième sénégalais à remporter le trophée. « je suis heureux et fière de gagner ce prix. je remercie ma famille et surtout ma famille. je remercie mon entraîneur, le Sénégal et Liverpool. C’est un grand jour pour moi. Le peuple Sénégalais m’a toujours encouragé »

L’Algérie vainqueur de la Can 2018 a été sacrée meilleure équipe africaine de l’année tandis que le Cameroun a été élue meilleure équipe féminine. Le plus beau but de l’année est un chef d’oeuvre de Mahrez de l’Algérie contre l’Afrique du sud en demi finale. Koulibaly, Gana Gueye et Sadio Mané font partie du onze de l’année. Aliou Cissé continue de perdre face à son ancien équipier. BelMadi a été élu meilleur entraîneur de l’année.