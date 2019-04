Présent à la cérémonie de remise du trophée du «Meilleur joueur de la Premier League», l’attaquant international sénégalais, Sadio Mané, s’est prononcé sur la fin de saison épique qui oppose Liverpool à Manchester City. Les Reds sont devancés au classement par les Citizens à deux journées de la fin du championnat. Liverpool et Manchester City comptent respectivement 92 et 91 points.

Interrogé sur cette lutte farouche, il a laissé entendre que c’est ce qui fait qu’on aime le football. «C’est la beauté du football. C’est une partie du football qui le rend passionnant et fait qu’on aime le football. Ils (Manchester City) jouent bien et ils nous mettent beaucoup la pression», a confié l’actuel deuxième meilleur buteur de la Premier League (20 buts).

«Mention spéciale à Van Dijk»

Après la réception de son trophée, le N°10 des Reds a adressé des remerciements à ses coéquipiers ainsi qu’aux supporters de Liverpool. Il a félicité son coéquipier Virgil Van Dijk, qui a remporté le titre de meilleur joueur de la Premier League. «Nous sommes quatre à représenter tout un club. Quel symbole ! Je remercie tous mes coéquipiers, la direction du club sans oublier nos vaillants supporters. Mention spéciale à Virgil Van Dijk, qui s’est adjugé le titre. Le travail continue», a-t-il déclaré.