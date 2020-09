A 74 ans, le patriarche Abdoulaye Makhtar Diop est sans doute nostalgique de l’époque du parti unique. Après avoir accompagné Abdou Diouf jusqu’à sa sortie, poussé Wade à briguer un 3ème mandat, le Grand Serigne de Dakar veut un mandat illimité pour son bienfaiteur actuel, Macky Sall. A voir comment ce sujet brûle des pays proches de nous, celui qui après Niasse, est le plus vieux député de l’actuelle législature rame contre-courant de la posture d’un sage africain. Mais quand on a un parti qui veut compter sans être compté (Surs), on s’agrippe au pouvoir. Et le pouvoir rend fou, dit-on.