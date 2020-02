Mansour Faye aura en face de lui Ameth Fall Braya. Le Guet-ndarien, qui revendique encore son militantisme au Pds, a déclaré sa candidature à la mairie de Saint-Louis. Mais il est prêt à y renoncer si le beau-frère de Macky Sall ne brigue pas un second mandat et postule pour le Conseil départemental.

Ameth Fall Braya est candidat à la mairie de Saint-Louis. C’est lui-même qui l’a annoncé hier. Le Guet-ndarien qui avait jusque-là maintenu le statu quo a enfin levé le suspens lors d’un grand meeting tenu à la Place Abdoulaye Wade. Dopé par une foule nombreuse composée majoritairement de femmes de sa mouvance, lui demandant de déposer sa candidature aux prochaines Locales, M. Braya a fini par lâcher le morceau. «Je participe aux Locales depuis 2002 et c’est une aberration qu’on me demande de dire si je suis candidat. Je suis candidat aux élections locales à la mairie de Saint-Louis», a-t-il dit. Il avertit d’ailleurs ses adversaires que le travail de conquête du fauteuil municipal a déjà commencé. «Cette rencontre est ma rentrée politique et je ferai tous les quartiers de la ville. Je travaillais dans les coulisses lorsque tout le monde se demandait où se trouve Ameth Fall Braya», fait-il savoir. Celui qui se revendique encore du Pds, même s’il a soutenu la candidature de Macky Sall en 2019, en a profité pour solder ses comptes avec ses détracteurs qui l’accusaient d’avoir rejoint le camp présidentiel. «J’ai agi de la sorte parce que d’abord le Président Macky Sall avait décidé de solutionner les problèmes de Saint-Louis lors de sa visite de janvier 2019 en compagnie du Président français Emmanuel Macron, mais aussi parce que le Pds avait décidé de ne pas présenter un autre candidat, sachant que Karim Wade était hors de course», justifie-t-il.

Prêt à s’allier à Mansour Faye si celui-ci renonce à sa candidature

Ameth Fall Braya a également défié ses adversaires. «Ceux qui parlaient de moi en disant que j’étais mort politiquement parce que j’étais parti soutenir Macky Sall doivent déchanter. Je viens de vous démontrer que Saint-Louis est entre mes mains», a-t-il déclaré. Non sans faire remarquer que la force de frappe qu’il avait en 2014 s’est multipliée. Dans son entreprise de conquête du fauteuil municipal, Ameth Fall Braya n’exclut aucune alliance, y compris avec l’actuel maire de Saint-Louis Mansour Faye et son camp. Mais, précise-t-il, à condition que ce dernier renonce à briguer à nouveau le poste de maire pour aller au Conseil départemental. Avec cette déclaration de candidature, la mairie de Saint-Louis reste très convoitée. Il y a quelques semaines, c’était Mary Teuw Niane qui avait annoncé sa volonté d’affronter Mansour Faye. Et Cheikh Bamba Dièye n’a pas encore dit son dernier mot.