Les jeunes du parti présidentiel de Saint-Louis veulent participer à leur manière à la vulgarisation des réalisations du Président Macky Sall. C’est l’objet d’un panel organisé samedi sur le thème «Pse jeunesse 2035 : Enjeux et opportunités» avec pour principal objectif de mieux les outiller dans ce sens. Selon Hady Ba, coordonnateur de la Cojer de Saint-Louis, «cette rencontre participe à la vulgarisation de la politique du chef de l’Etat à un moment crucial marqué par des critiques de toutes sortes de la part d’une partie de l’opposition». C’est donc, souligne-t-il, pour éviter de «tomber dans les mêmes travers que ceux qui se mettent à répondre au coup pour coup dans des débats stériles» que les jeunes Apéristes ont choisi une autre voie en se portant volontaires pour non seulement sensibiliser leurs camarades, mais aussi les mettre à niveau par rapport aux réalisations de Macky Sall. Devant un parterre d’invités parmi lesquels le coordonnateur national de la Cojer, Moussa Sow, Seydou Guèye, les directeurs de la Der, de l’Apix, du Coud, élus et du ministre du Développement communautaire, plusieurs sous-thèmes ont été débattus et la modératrice n’était personne d’autre que la ministre de la Jeunesse, Néné Fatoumata Tall. La Cojer de Saint-Louis, par la voix de son coordonnateur, a invité les jeunes Républicains à «s’approprier» le Pse et les réalisations du Président Macky Sall et à «rester mobilisés pour jouer pleinement leur rôle dans les futurs chantiers pour consolider les acquis et poursuivre la construction d’un avenir meilleur pour le Peuple sénégalais». Le maire de Saint-Louis, Mansour Faye, qui a salué cette «belle initiative» de la jeunesse républicaine a fait savoir qu’elle permettra «d’éveiller les consciences de cette frange de la population, de l’imprégner des actions du Président Macky Sall». Ce, pour l’amener à «tourner le dos à ceux qui ne veulent pas se rendre compte des belles performances réalisées par le chef de l’Etat et qui veulent mener ces jeunes vers la dérision».