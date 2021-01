La Commission sociale des étudiants de Saint-Louis a entamé samedi un projet de rafraîchissement des murs des villages du campus en vue d’améliorer le cadre de vie de ses membres et du personnel du Centre régional des œuvres universitaires de Saint-Louis (Crous), a constaté l’Aps. A cette occasion, Babacar Dion­gue, secrétaire général de cette commission, a invité ses frères étudiants à s’impliquer dans cette œuvre citoyenne appuyée par la direction du Crous. «Nous avons constaté qu’à Sanar, depuis des années, il n’y a pas eu de rafraîchissement des murs et nous avons décidé de porter ce projet au lieu d’en faire une revendication», a dit M. Diongue. Ce programme soumis aux autorités a été accepté et accompagné, a ajouté l’étudiant qui s’est transformé, avec ses condisciples, «en peintres pour les besoins de cette opération». Pour lui, «cette année, il s’agit juste de lancer cette opération qui devrait être pérennisée par les générations futures». Le directeur du Crous, Pape Ibrahima Faye, a salué cet engagement des étudiants pour l’amélioration de leur cadre de vie, dans le cadre de ce projet communautaire. Selon lui, il s’agit également d’aider ces étudiants à préparer la phase de leur insertion dans le monde du travail, en initiant ces genres d’activités.

M. Faye a aussi exhorté les étudiants à préserver le bien public. Cette opération va durer une quinzaine de jours et concerne l’ensemble des 15 villages universitaires de Sanar.