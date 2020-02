Une semaine après la saisie de faux médicaments d’une valeur de près de 100 millions de francs Cfa dans le triangle Louga-Dahra-Touba, le Groupement polyvalent de recherches et de répression de la fraude (Gpr), basé à Thiès, et qui a une compétence nationale, a saisi hier encore, d’importantes quantités de faux médicaments dont la valeur n’est pas encore estimée. Selon de sources douanières, l’opération s’est déroulée ce lundi aux environs de 21h, sur l’axe Touba-Linguère-Dahra. En effet, ladite unité a saisi la marchandise frauduleuse à bord de deux véhicules. Lesdits véhicules ont été abandonnés par leurs conducteurs, qui se sont fondus dans la nature, suite à une course poursuite au bout de 7km après l’installation d’un dispositif sécuritaire dans la brousse.

Par ailleurs, la Subdivision de la Douane de Kaffrine, région douanière du Centre, a fait une saisie de 1200 kg de faux médicaments à la suite d’une longue course-poursuite. Selon le Bureau de la communication de la Douane, il s’agit de «centaines de paquets et des milliers de boites de différents types de médicaments d’une valeur de 22 millions 500 mille francs Cfa».

