Une quantité de 2 tonnes 282 kg de chanvre indien, estimée à 182 560 000 de francs Cfa. C’est la saisie record réussie par la Douane sénégalaise. Le chanvre indien a été trouvé par les éléments de la Brigade mobile de la Douane de Koun­gheul dans un camion en provenance du Mali.

C’est une saisie jamais réalisée par la Douane. Elle a mis la main sur une quantité de 2 tonnes 282 kg de chanvre indien. La somme de 182 560 000 de francs Cfa constitue la contre-valeur de la quantité du chanvre indien saisie selon le Bureau des relations publiques et de la communication de la Direction générale de la Douane. En effet, c’est la Brigade mobile de la Douane de Koungheul, subdivision de Kaffrine, région douanière du Centre, qui a réussi ce coup dans la nuit du mardi 22 septembre 2020 sur un camion en provenance du Mali. «Le flair et le professionnalisme des douaniers ont eu raison sur le modus operandi des trafiquants. Le produit prohibé a été conditionné en 1141 sachets de 2 kg chacun, dissimilés dans des sacs bien arrangés dans une cachette aménagée dans ledit véhicule. Le camion qui paraissait vide au premier coup d’œil, se voulait banal pour échapper à la vigilance des agents de la Douane», détaille un communiqué des soldats de l’économie.

En outre les douaniers informent que la Brigade mobile de la Douane de Kaolack, subdivision de Kaolack, a saisi au même moment 35 cartons de cuisses de poulet. Et la saisie a eu lieu à hauteur de Bil Bambara dans la commune de Ndiaffat, département de Kaolack. A la suite de ces succès, la Douane sénégalaise se dit plus que jamais déterminée à combattre le trafic illicite sous toutes ses formes, et reste mobilisée pour une surveillance efficace du territoire douanier en vue du démantèlement des couloirs et réseaux de trafics de produits prohibés.

Pour rappel, la Douane avait saisi, au mois de juin, du chanvre indien d’une quantité de 94 kg. La valeur de la marchandise prohibée était évaluée à 8 millions de francs Cfa. L’opération menée par la Douane de Nioro s’était déroulée dans les environs de Thiamène non loin de Keur Madiabel. Avant cela, la Douane sénégalaise avait saisi de faux médicaments d’une valeur de 72 millions de francs Cfa. C’étaient plus de 11 000 boites de divers médicaments que les trafiquants avaient stocké en vrac dans des cachettes spécialement aménagées sur le plancher du camion. Les faits se sont passés à Dialadiang dans le département de Vélingara, région de Kolda.