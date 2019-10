En véritable mastodonte du football mondial, Liverpool ne lésine pas sur les moyens pour offrir à ses joueurs des salaires absolument indécents. Fort de sa stabilité financière et notamment de la dernière Ligue des Cham­pions glanée, le club anglais couve littéralement ses éléments.

En 2019-20, le salaire d’un joueur de Liverpool approche la moyenne de 6,5 millions d’euros bruts. Une somme qu’on pourrait tirer entre ce que gagne Lovren, Matip et Fabinho d’un côté et Alisson, Keïta, Milner et Oxlade-Chamberlain. En fait, la masse salariale des Reds taquine les 400 millions d’euros, elle est proche de celle de Manchester City, en-deçà de United.

Pour la stabilité de son vestiaire, le champion d’Angleterre prône l’équité. Mais il n’y a pas chez les Reds de Liverpool, de grand écart entre certains joueurs comme Özil à Arsenal ou anciennement Alexis Sanchez à Manchester United.

Sur les bords de la Mersey, Mohamed Salah a, cette saison 2019-20, le plus gros salaire de son équipe, mais la proportion avec le reste de ses partenaires est assez mince pour éviter les jalousies. Le feu follet égyptien dépasse les 12 millions d’euros bruts comme salaire annuel, hors primes.

Mané : 6 milliards Cfa par an

Roberto Firmino et Sadio Mané qui composent avec lui l’un, sinon le trio le plus efficace d’Europe, sont proches à respectivement 10,9 M et 9,1 M d’euros pour le feu follet sénégalais. Avec ses 6 milliards Cfa par an, Mané ferme la marche du podium avec le même salaire que Virgil van Dijk.

Au cours monétaire du moment, le trio approche la dizaine de millions d’euros par an. Plus ou moins. Signe de leur influence, tous trois ont été prolongés -et de fait revalorisés- dans le courant de la saison dernière.

Contractuellement, trois joueurs arrivent au bout de l’échéance de leur bail à la fin de cette saison : la latéral Nathaniel Clyne et les plus âgés milieux de terrain, James Milner (33 ans) et Adam Lallana (31 ans).

Pour la suite du classement des joueurs les mieux payés suivent Jordan Henderson (8,5 M), Alisson Becker, Naby Keïta, James Milner, Alex Oxlade-Chamberlain tous alignés à 7,3 M. Divock Origi ferme la marche avec 2,7 M.