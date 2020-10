Il est devenu l’un des hommes de Karim Wade. Saliou Dieng, Secrétaire général adjoint chargé de la Structuration et des mouvements de soutien, a été désigné par Me Abdoulaye Wade pour piloter la Commission nationale de vente des cartes. Il coiffe au poteau Bara Gaye, Secrétaire général adjoint chargé des relations avec les organisations politiques et rapporteur du Collège des secrétaires généraux adjoints. Le maire de Yeumbeul Sud, premier dans l’ordonnancement des secrétaires généraux adjoints, n’a plus la confiance de Karim Wade depuis quelque temps. Doudou Wade, Woré Sarr ou encore Lamine Ba ont béni hier l’intronisation de Saliou Dieng, ingénieur statisticien et responsable à Biscuiterie. Il s’est engagé à travailler pour porter Karim Wade à la présidence de la République en 2024. Selon lui, le Pds a besoin d’une «bonne organisation interne qui permette aux membres de participer à la prise de décision et à la conception et l’exécution de projets développés aux niveaux local, départemental, national et international». Les résultats attendus de ces opérations, d’après Saliou Dieng, c’est de «disposer d’un parti débarrassé des traîtres en collusion avec le pouvoir et permettre l’intégration des membres des nombreux mouvements de soutien». Il conclut : «Il faut donner les responsabilités aux militants qui les méritent. Ainsi, nous éviterons d’en faire des proies faciles pour le pouvoir.» A noter que la carte du Pds est vendue à 200 francs. Elle était initialement fixée à 500 mais le Secrétaire général du parti s’est engagé à payer les 3/5 du prix.