L’ancien international camerounais, Samuel Eto’o, s’est exprimé sur la crise sanitaire que traverse la planète avec le coronavirus. La légende camerounaise qui reste toujours au contact du football indique que la Confédération africaine de football travaille à la reprogrammation du Championnat d’Afrique des nations et à la prochaine Can prévue au Cameroun en 2021. «Avec ce qui s’est passé, on a compris qu’il n’y a rien de plus important que les gens qu’on aime vraiment. La famille, certains amis, il n’y a rien de plus important que cela», avoue Samuel Eto’o dans un entretien donné à Rfi. Mais l’ancien international camerounais reste encore un acteur dans le monde du football, notamment en tant que conseiller du président de la Confédération africaine de football (Caf). A ce titre, Samuel Eto’o indique que la Caf travaille actuellement à la reprogrammation du Championnat d’Afrique des nations qui devait avoir lieu au Cameroun en mars et qui a été reporté pour cause de pandémie du coronavirus et sur la Coupe d’Afrique des nations 2021, prévue en janvier prochain, qui risque d’être aussi reportée.

«Le Cameroun, c’est un pays unique, c’est un pays de football»

«La Confédération africaine de football est une institution sérieuse. Et depuis, elle ne travaille que sur cela», assure l’ancien joueur de Barcelone. Selon Eto’o, même si la Can est repoussée, «la fête sera toujours belle». «Le Cameroun, c’est un pays unique, c’est un pays de football. Le seul regret que je peux avoir, c’est de ne pas pouvoir participer à cette fête comme joueur de football. On a pu constater avec beaucoup de joie tous les efforts fournis par le gouvernement et le Peuple camerounais en donnant à tous les sportifs, aux amoureux du ballon rond des stades dignes de ceux d’Europe», avance-t-il. «On n’a rien à envier aujourd’hui à certains pays européens. Aujourd’hui, mes jeunes frères ont ces outils-là. Nous allons tout faire pour qu’ils soient prêts à nous offrir l’une des plus belles Coupes d’Afrique jamais organisées. Mais celle qui est belle pour nous sera celle que nous allons gagner», explique Samuel Eto’o. «Le Cameroun sera prêt pour la Can. Le Cameroun a déjà tout pour abriter une Can», conclut-il.