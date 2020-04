Récemment élu président de Saint-Louis Basket Club, Baba Tandian a offert un don d’une valeur de 7 millions francs Cfa à la commune de Saint-Louis pour lutter contre le Covid-19.

Le nouveau président du Saint-Louis Basket club, Baba Tandian, a remis hier un important lot de matériels composé de gels hydro-alcooliques et d’affiches et flyers de sensibilisation au maire, Mansour Faye. Ce don, estimé à environ 7 millions de francs Cfa, qui est le premier venant d’une entité sportive locale, est destiné, selon M. Tandian, à lutter contre le coronavirus.

Pour l’ancien président de la Fédé de basket qui était entouré de ses proches collaborateurs, les sportifs ne pouvaient pas être en reste dans la lutte contre le Covid-19. Surtout après l’appel du président de la République qui a demandé aux Sénégalais d’apporter leur contribution pour aider le gouvernement à assurer la riposte face à cette pandémie qui continue de faire des ravages dans le monde et contre laquelle le Sénégal doit faire face.

Pour le nouveau président de Slbc, le combat contre le coronavirus «est un combat de tous, dans la mesure où cette épidémie fait des ravages dans des pays qui ont beaucoup plus de moyens que le Sénégal».

C’est pour cette raison, affirme-t-il, «que tout le monde doit s’impliquer, y compris les sportifs». Il ajoute que ce don, composé de gels d’une valeur de 3 millions Cfa et d’affiches d’une valeur de 4 millions 500 mille Cfa, est aussi un moyen d’appuyer l’action du maire de Saint-Louis qui a toujours apporté son soutien au club fanion de basket de sa ville.

Pour Mansour Faye, ce don est un acte citoyen de haute portée qu’il faut saluer et apprécier à sa juste valeur. Il a souligné dans ce sens que beaucoup de personnalités ont remis des dons à la commune, mais ce don du Saint-Louis Basket Club (Slbc) et de son président est teinté de symbole car venant du monde sportif, montrant ainsi qu’il n’est pas indifférent à la pandémie du coronavirus devenue aujourd’hui une préoccupation mondiale.

Mansour Faye a profité de l’occasion pour inviter les autres entités sportives se trouvant dans le périmètre communal à suivre l’exemple de Baba Tandian et du Slbc pour apporter leur contribution à cette dynamique mise en place par la commune pour appuyer et aider les populations à lutter contre le Covid-19.

Le maire a par ailleurs assuré que tous ces dons iront directement dans les 33 quartiers de la commune au profit des populations. Mansour Faye a aussi saisi l’occasion pour réaffirmer à Baba Tandian son soutien sans faille. Il a en effet fait savoir qu’il apportera au club fanion de basket de Saint-Louis et à son président tout le soutien nécessaire pour, non seulement remettre le club debout, mais aussi, lui permettre de reconquérir tous les titres mis en jeu au niveau national et ensuite aller à la conquête de l’Afrique.

Par Cheikh NDIONGUE

(Correspondant)