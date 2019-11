Du 25 au 26 novembre, Dakar va accueillir la deuxième édition du forum Galien Afrique. Cette rencontre sur la santé et l’innovation sera une occasion d’échanger sur des thématiques comme la médecine traditionnelle et l’industrie pharmaceutique en Afrique. Concernant ce point, les organisateurs informent que l’objectif est de stimuler la création d’industries pharmaceutiques en Afrique.

Le Sénégal accueille pour la deuxième année consécutive le forum Galien Afrique les 25 et 26 novembre prochain. Cet évènement dont la première édition a eu lieu l’année dernière est un rendez-vous sur la santé et l’innovation. En conférence de presse hier, les organisateurs de cette rencontre ont fait savoir que ce forum international accueillera des experts scientifiques, d’éminentes personnalités politiques et de la société civile. Ce forum sera une occasion d’échanger sur des thématiques comme «Industries pharmaceutiques en Afrique : Rêve ou réalité».

Expliquant le choix de cette thématique, le Pr Ibrahima Seck souligne que l’objectif c’est de «stimuler l’idée de créer une industrie pharmaceutique» en Afrique. Partant du constat que les médicaments sont développés à partir de matières premières existant en Afrique, mais qui ne sont pas travaillées, Pr Seck estime que cette rencontre est une opportunité «pour mieux sensibiliser, pour voir est-ce qu’on a les capacités pour fabriquer nous-mêmes des médicaments de qualité».

La création d’industries pharmaceutiques en Afrique permettra, selon les organisateurs, de régler le problème de la cherté des médicaments. «Le coût des médicaments est assez élevé en Afrique. Il est donc impératif pour les pays d’Afrique subsaharienne de disposer de leurs propres industries pharmaceutiques pour produire leurs propres médicaments. La population africaine est obligée de casquer très fort pour faire recours aux produits pharmaceutiques», ont-ils fait savoir. Outre cette question, les thématiques comme «Changement climatique et santé», «Innovations biotechnologiques et santé», «Tradithé­rapie : enjeux et perspectives» seront aussi abordées.

S’agissant de cette thématique, les organisateurs expliquent que l’idée c’est de voir comment allier médecine traditionnelle et celle moderne. Lors du face-à-face avec la presse, le Pr Seck a souligné le fait que «la médecine traditionnelle cohabite aujourd’­hui dans de nombreuses régions du monde avec celle moderne qui s’appuie sur une recherche et une technicité très onéreuse». D’après le comité scientifique de ce forum, le panel consacré à ce thème permettra «de dégager les enjeux et perspectives de la médecine traditionnelle et fera des recommandations utiles pour l’Afrique».

En outre, le président de la Fondation Galien, Bruno Cohen, a déclaré que développer cette thématique sous forme de débat permettra d’attirer le regard des décideurs économiques.

Il faut noter qu’à l’occasion de cette deuxième édition du forum, il sera procédé au lancement officiel du Prix Galien Afrique qui, à partir de 2020, sera décerné chaque année. Awa Marie Coll Seck, présidente du comité scientifique de ce forum, a informé que les membres du jury seront connus dans les prochains jours. Elle a toutefois précisé que le Pr Souleymane Mboup sera membre de ce jury. Parlant du prix, le président de la Fondation Galien renseigne que son but c’est «d’inspirer des recherches, initier une nouvelle voie pour faire la promotion de la médecine traditionnelle africaine sur le plan mondial».

