La Confédération africaine de football dispose de plus de 100 millions de dollars (environ 59 milliards de francs) dans ses caisses, a annoncé le président de sa Commission des finances, le Marocain Fouzi Lekjaa, dans un entretien avec le site spécialisé insideworldfootball.

«Nous avons de l’argent dans nos comptes», a déclaré le Marocain, par ailleurs 2ème vice-président de la Caf. «Cela pourrait même atteindre les 110 millions de dollars. Mais je dois vérifier pour pouvoir vous donner des chiffres exacts.»

Celui qui est par ailleurs président de la Fédération royale marocaine de football dément ainsi les rumeurs selon lesquelles la situation financière de l’instance dirigeante du football africain est délicate.

M. Lekjaa souligne toutefois que la Caf doit faire des efforts afin d’engranger beaucoup plus d’argent en raison de ses activités qui demandent des financements conséquents. «Si nous n’améliorons pas notre gestion financière et la commercialisation de nos activités, nous ne pourrons pas améliorer la qualité de nos compétitions. Nous devons agir à un rythme plus rapide pour améliorer le football africain. Il y a beaucoup de travail à faire», a-t-il fait savoir.

Avec Aps