On avait fini par tourner en dérision les prédictions alarmistes de l’Oms, allant jusqu’à taxer son directeur général l’Ethiopien Ghebreyesus de traître à l’Afrique. Malheureusement, l’excès d’optimisme a conduit les pays africains à dormir sur leurs lauriers et on risque de le payer très cher. Déjà le Sénégal, présenté il n’y a guère comme le second meilleur pays en termes de prévention du Covid-19 dans le monde, est insidieusement en train de se faire déborder. Et s’il ne parvient pas à convaincre certaines couches de la population, celles qui se prennent pour des intouchables, à respecter les recommandations médicales, les morgues seront bientôt, comme les services d’urgence, débordées.