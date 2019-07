Le geste de l’arbitre Malick Ngom, qui est venu en premier porter secours à l’ancien «Roi des arènes», Eumeu Sène, mis Ko par Modou Lô, a été salué par beaucoup de Sénégalais. Ce geste a certainement aidé le lutteur pikinois à ne pas avaler sa langue et son protège-dents.

«Dans l’arbitrage, que ça soit la lutte africaine, la lutte olympique ou dans toutes les formes de lutte, on nous demande de toujours veiller à l’intégrité physique du lutteur. Pour le combat d’hier (dimanche), on n’a même pas pu faire la consultation, parce que la priorité était de sauver le lutteur qui était pratiquement évanoui. Je l’ai retourné et j’ai fait les premiers soins, pour éviter qu’il avale sa langue ou son protège-dents, en attendant que les sapeurs-pompiers viennent», a expliqué l’arbitre sur iRadio.

Une expérience que l’arbitre Malick Ngom dit avoir acquise «au Niger, dans le cadre d’un séminaire sur les actes de secourisme en cas de noyade et d’accident de ce genre. C’est, en quelque sorte, ce qu’on a appris ailleurs qu’on a mis à profit pour sauver le lutteur dans une situation très critique». Ainsi, l’arbitre estime qu’il est temps que l’aspect secours soit intégré dans la formation de tous les arbitres.