Le Dr Aloyse Diouf avait raison de se scandaliser, car à la fin on ne sait plus à qui se fier. Après avoir attrait le gouvernement en justice et contraint le Président Macky Sall à revenir sur sa décision de ne pas accepter des personnes mortes du Covid-19 à l’étranger, les mêmes Sénégalais qui l’avaient traité de sans-cœur, en tout cas leurs compatriotes, interdisent maintenant à ces mêmes morts de reposer dans les cimetières de leurs terroirs. Et on n’entend plus la clameur des défenseurs des droits de l’Homme si prompts à fustiger le chef de l’Etat. Que s’est-il passé entre-temps ?